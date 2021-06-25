台中市一名74歲阿公，一天內連兩次都被同一名員警救援。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名74歲阿公，一天內連兩次都被同一名員警救援，下午這名以輪椅代步的阿公，匆忙間不小心將口罩拉繩扯斷，因無其他口罩遞補，擔心遭計程車拒載，佇立路旁求助，員警得知後立即自掏腰包購買口罩幫忙，晚間則是計程車司機對乘客無法清楚表達下車及住居所地點，請求警方協助幫忙，員警一看又是早上的謝姓阿公，一日雙救援，讓老翁感謝的說，真的遇到貴人了。

台中市警察局第四分局黎明派出所員警，日前接獲民眾報案，稱南屯區黎明路上有人未戴口罩，疑似身障人士需要協助，希望警方到場處理。

警員葉耀澤獲報後立即馳赴現場，到場後發現謝姓老翁身坐輪椅停在車水馬龍的道路上，趕緊上前將老翁輪椅推移至道路旁。

老翁臨時有要事外出，本要攔停計程車，但匆忙間不小心將口罩拉繩扯斷，因無其他口罩遞補擔心遭拒載，一時又不好意思向路人開口，才會無助停留在路口。

員警得知後立即自掏腰包到附近藥局購買口罩，同時協助老翁呼叫計程車，等候計程車到來時，更貼心的上前攙扶老翁上計程車，及時協助救援，熱心助人的舉動讓老翁感激萬分。

同日晚間同名警擔服值班勤務時，又接獲一位計程車司機到派出所報案，稱因乘客無法清楚表達下車及住居所地點，請求警方協助幫忙。

員警原欲上前詢問乘客資訊，巧合的是當車窗搖下，發現竟是下午方才協助過的謝姓老翁，葉員旋即關懷老翁狀況，確認身體無恙後，再請計程車司機將老翁安全載返住所。