租屋、買房千萬不要貪便宜，如果價錢比一般行情低「小心有鬼」！屏東就有一名女網友在「爆料公社」發文表示，一家三口透過一名房仲介紹，只花月租5000元，租下屏東市區內一棟5樓2房屋，結果搬進去卻發現許多心裡發毛的怪事，其中一間房貼著符咒、另一間床跟床板立起來，下面還撒很多的米、粗鹽，5樓樓梯口的牆壁上，還有「紅色血手印」，這時才驚覺為何這房子這麼便宜，後來隔壁廚具老闆娘還勸他們趕快搬，讓她嚇得發文提醒其他網友千萬不要去租，還怒斥房仲租屋前沒對她說實話。

女網友將出租廣告PO上網，勸其他網友不要貪便宜租到「事故屋」。（圖／翻攝自爆料公社）

這名女網友表示，當初看屋時，房仲沒跟她說那是一間「事故屋」，是住進去三個月才發覺不對勁，頻頻發生阿飄事件，去問隔壁廚具行老闆娘，才知道發生什麼事，還叫她們趕快搬走。

她說，這房子不只鬧鬼，還到處漏雨、漏水，電燈、樓梯燈到處壞掉，房裡到處都是蜘蛛網，幾乎沒有人管理，剛住進去兩間房的冷氣遙控器全部都壞掉，冷氣也爛到差不多可以丟掉，整個樓層每個樓梯燈都很暗「阿飄很喜歡聚集在那裏唷！」

讓原PO崩潰的是，她後來才知道，租的房子竟然發生過兇殺案，兩個夫妻，一個小孩1歲半左右「那個女人毒死老公後，再毒死小孩，最後自己再服毒輕生「如有租客住在這棟房子，請你們趕快搬家吧，不要因為貪便宜繼續住下去！」。

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