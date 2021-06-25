許多醫護人員因擔心從醫院染疫給家人，疫情爆發1個多月來不敢回家同住；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，建議中央儘速開放第一線的醫事同仁的家人也能接種疫苗，尤其是專責醫院的醫護最為辛苦，透過疫苗加強保護力，讓醫護人員可以安心與家人同住，給予第一線醫護人員更多鼓勵與支持。

侯友宜說，新北市有18家急救責任醫院，疫情爆發後並肩作戰，為國人擋住疫情海嘯，撐住醫療量能，真的非常感謝，建議中央儘速開放第一線的醫事同仁的家人也能接種疫苗，給他們支持的力量。