新北市家禽運銷合作社疑爆群聚感染 接觸者篩檢排隊綿延百公尺。（戴上容攝）

新北市家禽運銷合作社疑爆群聚感染 接觸者篩檢排隊綿延百公尺。（戴上容攝）

位於泰山、北部最大家禽屠宰場「新北市家禽運銷合作社」疑似爆發群聚感染，與家禽運銷合作社接觸者今25日湧入新北市立聯合醫院三重院區篩檢，記者實際到場，排隊人龍綿延數百公尺延伸至一旁公園，院長項正川表示，預計有500多人前往篩檢，預計晚上6時許會篩檢完畢，市府也為陰性者施打疫苗。

「新北市家禽運銷合作社」6月24日晚間有3名越南籍移工表示身體不適前往就醫，2名快篩陰性，1名快篩陽性，衛生局24日匡列並收治檢疫所，該群移工並未上工，今日得知該名移工PCR陽性，市府啟動各項篩檢、關懷機制。

記者實際到場，排隊民眾表示，今天下午1時許開始，新北市立聯合醫院三重院區外排滿人龍，大家都是與家禽運銷合作社接觸者，包含司機、雞場員工、移工等；院方搭建的帳篷已無法容納篩檢民眾，排隊人龍一路排到旁邊的藝術公園。據透露，目前有數名接觸者快篩陽性，現場人心惶惶。

院長項正川表示，今天下午1時許開始，預計有500多人與家禽運銷合作社接觸者來篩檢，預計晚上6時許會篩檢完畢，市府也為陰性者施打疫苗。