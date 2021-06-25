台北市快篩陽性數數分佈。（北市府提供）

台北市今日新增20例本土個案，台北市長柯文哲指出，北市本周確診數為44人，但萬華區人數仍多，因該處原先就是熱區，基準線很高，但扣除士林區先前的護理之家群聚，北市疫情發展看起來還正常。目前除了北農要專案處理外，其餘行政區續用清零計畫。

柯文哲表示，delta病毒進入台灣是預料中的事，因為全世界有，除非百分百鎖國總是會進來，國人要學著和病毒共存，才是正確的作法。

北市本周確診數為44人，萬華區人數仍多，但該處本來就是熱區，現在慢慢有降下來，但因基準線本來就很高，又有很複雜的批發市場，會比較難處理，其他扣掉士林護理之家後，北市疫情看起來還正常，除了北農要專案處理外，其餘行政區續用清零計畫。

「年輕人、無症狀患者很難找。」柯文哲說，雖然北市居家隔離人數下降，但不能高興太早，就快篩陽性者數字來看，一開始下降很快，但後來就很困難，因為許多確診者都是年輕人、無症狀，是因做疫調和篩檢才揪出來，這2周要開始打游擊戰，花的力氣大、成本高，需要耐心。