新冠肺炎疫情5月中猛撲全台，餐飲旅宿業受影響最深，台南市北區30年老字號的天下大飯店，不顧虧損，連續捐餐給醫院，連附近赤崁朋派商圈也聞聲加入義舉，25日齊捐餐點給衛福部台南醫院，業者稱虧錢也要挺醫護。

餐旅業在這波疫情受影響最深，不僅用餐客人幾乎流失，旅館的商務客也大幅減少，大多數餐旅業者業績僅剩1成至2成，儘管有的餐廳改做外帶，填補不了原本客源的損失。飯店業者表示，大家都在苦撐，寄望7月中旬台灣可以解除3級警戒，才可能繼續存活。

儘管列在疫情海嘯第一排，還是有餐旅業者願扛著虧損做公益，天下飯店號召附近商圈一起愛心捐餐挺醫護，獲得不少店家認同響應。

天下大飯店圓頂西餐廳感謝醫護防疫辛勞，預計捐餐給鬧區3家大型醫院，18日提供50份套餐給成大醫院，赤崁朋派商圈店家同起響應，25日再捐衛福部台南醫院，商圈擴大有5個店家響應，將愛心套餐送給醫護人員。業者7月2日再捐一批餐點給郭綜合醫院，歡迎各界共襄盛舉。

除了天下飯店25日捐贈愛心餐點，赤崁朋派商圈內的無名豆花、啟明堂罌粟手作提供阿薩姆紅茶、喂雞吃草提供烤雞、赤崁糖提供椪餅、吳萬春蜜餞這些知名店家都一起加入活動，為台灣醫護加油。

業者希望社會各界接力愛心活動，一起感謝防疫最前線的醫護人員。