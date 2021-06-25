藝人岳庭昔日演出多部八點檔走紅，如今嫁給法國籍老公後，便帶著2個兒子移居泰國普吉島，如今各國陸續開放民眾施打疫苗，她稍早也發文透露和老公在當地接種疫苗，但也坦言內心有點不安。

岳庭表示今天在卡倫一間酒店打疫苗，到現場時先排隊確認身份，接著再去量血壓，確定一切沒問題後，再去排隊拿號碼牌，整個流程還算快，她表示施打的是AZ疫苗，至於第二劑何時接種還不得而知，但也坦言看到許多台灣打完後猝死案例，心中難免感到些許害怕，至於老公則是施打法國配發給海外國人55歲以上的嬌生疫苗。

根據《三立新聞網》報導，岳庭表示自己是到某公園預約施打疫苗，但卻遲遲沒收到通知，還是老公上網幫忙查，才得知是今天接種疫苗，不禁自嘲：「我泰文不懂英文不行..又聾又啞還瞎...」，由於拿的是依親簽，應該是最後一批施打疫苗的族群，內心忐忑不安的她，表示為了施打疫苗特地早起吃飽，此外擔憂會有副作用，也已經買好退燒藥以防萬一。

岳庭13歲小兒子去年被蚊蟲咬傷，未料竟引發蜂窩性組織炎，最後還惡化成敗血症、心肌炎、肺積水等症狀，幸好轉往曼谷朱拉隆功醫院治療後，已經康復出院，讓她感性表示：「還能陪伴就是幸福，珍惜」，不過經營的的民宿受到新冠肺炎疫情影響，生意自然也受到影響，但慶幸的是還有微薄收入。

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