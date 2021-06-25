中央流行疫情指揮中心今（25日）表示，秘魯返台祖孫確診病毒基因定序檢出「Delta變異株」，為因應Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，因此自6/27日零時起（抵台時間），從印度、英國、秘魯等7國入境旅客將全面隔離、且14天隔離期滿後將普篩。對此，宅神朱學恒呼籲「大家各自保重」。

宅神朱學恒。(圖/本報資料照)

據「世衛組織（WHO）」公布目前全球已有逾85個國家出現「Delta變異株」的病例，歐洲疾控中心評估其傳播力較英國變異株高40-60%。國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上。台灣則有5名境外移入個案感染Delta。

值得注意的是，據英美加等國統計數字顯示，這一波在疫苗超過50%後才爆發的新冠疫情絕大多數都是在印度發現的Delta變異毒株，已幾乎取代原有英國發現的Alpha毒株(也是目前台灣主要傳播毒株)。

美國首席抗疫專家福奇（Anthony Fauci）博士警告，Delta變種破壞性極大、傳染性更強，目前Delta正快速攀升成為增加最快的毒株。

宅神朱學恒則在臉書呼籲國人「大家各自保重啊」。網友則留言表示，「我們的國門防疫如此鬆散，防疫一切都以政治為主，不管是哪種變異病毒進來，只是早晚的事」、「超前部署，空轉一年」。