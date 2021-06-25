俗話說，會撒嬌的女人最好命，更可以在無形中讓男性卸下防備。搜狐網命理專欄點名，天秤座、雙子座、天蠍座的女性個性討喜可愛，非常得人疼，無論家人朋友還是情人都把她們捧在手心，是天生的公主命。

▍1.天秤座

天秤女的個性隨和，對任何人事物都不爭不搶，加上她們做人善良熱心，所以人緣都不錯，她們擁有很多真心的朋友，能隨時提供她們幫助。天秤女身邊的貴人也很多，總是受人照顧，不單單是情人，親人、朋友及上司都對她們非常好，不需要刻意討人喜歡就十分得寵。

▍2.雙子座

雙子女的性格很像古靈精怪的小孩，個性直率、大剌剌，給人的感覺非常討喜，不過她們偶爾又會化身撒嬌小女人，展現脆弱的形象，這種反差意外非常吸引人。同時雙子女很聰明，她們十分擅長觀察局勢，會根據情勢的發展改變策略，不會讓自己的計謀顯得很刻意，總能靠著可愛的小手段得到想要的一切。

▍3.天蠍座

在很多人的印象中，天蠍女的情路似乎不太順利，但實際上天蠍女其實人氣超旺，喜歡她們的人一向很多，她們個性堅強，對生活有著自己的堅持與看法，但有時過於固執，不知變通。在無堅不摧的外表下，天蠍女其實只希望有一個人能夠給予自己安全感，並一直寵愛著自己，當男人發現這柔軟的一面，就會不由得想要多愛她們一點。