台北市長柯文哲砲轟，若再被中央臨時說要打疫苗搞他的話，他就慢2天再打，失言風波引發譁然。基隆市長林右昌25日痛批，這說法當然不恰當，不只不恰當，而且是「非常不恰當」，怎可拿疫苗來綁架民眾？這道理非常清楚。

針對北農群聚感染基隆占2例，引發北基雙方口水戰，台北市長柯文哲24日再酸林右昌搞不清狀況，北市副市長黃珊珊更說基隆沒通報北市，只通報中央。林右昌對此僅說，基市府代理發言人游本明昨天已回應，他不再回應。

林右昌表示，基隆全市75歲以上、包括原民65歲以上施打疫苗全部完成，7區狀況為，中正區列冊4016人、實際施打1809人、 施打率45％； 七堵區列冊3389人、施打1580人、施打率47％； 暖暖區列冊2155人、施打921人、施打率43％；仁愛區列冊3811人、施打1710人、施打率45％。

中山區列冊3395人、施打1429人、施打率42％； 安樂區列冊4661人、施打1911人、施打率41％； 信義區列冊3562人、施打1541人、施打率43％； 全市共列冊2萬4989人、施打1萬901人、施打率44％。

林右昌說，今天中央流行疫情指揮中心公布本土76例，其中基隆僅1例，是家庭群聚感染的個案，這位案14543 是70多歲女性，為案12925的妻子，她在6月13日被匡列是接觸者，當時 PCR陰性，有居家隔離，但6月24日身體不適，經就醫採檢確診，目前收治醫院，雖僅1例，但整個疫情仍要審慎以待、戒慎恐懼、繼續努力。

針對基隆昨天1家5口燒烤店確診，林右昌說，他們全家確診，關於疫調、感染來源正釐清中，由於他們去過蔬果店、全聯、烘焙坊，現已取得資料，並發送460通簡訊，提供給與足跡相重疊的民眾，收到簡訊的人請主動來篩檢站篩檢。