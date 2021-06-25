京站每逢周三再提早一小時打烊 進行自主清消 15:442021/06/25 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京站宣布持續加強防疫，每周三再提早1小時打烊進行自主清消。（京站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京站宣布持續加強防疫，每周三再提早1小時打烊進行自主清消。（京站提供） 為了配合全國三級警戒持續至7月12日，京站也不敢鬆懈，再度宣布將加強防疫，每逢周三再提早1小時打烊，以進行自主大清消的防疫措施，包括6月30日、7月7日於台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，營業時間將再調整提早至晚上7點半打烊，日後也將持續觀察中央流行疫情指揮中心公告，視最新疫情做最快速的滾動式管理。 台中居家快篩陽性 通報至社區快篩站再採檢 滾動調配奏效 屏東縣撥配疫苗全數打完 #打烊 #提早 #京站 #進行 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化加快啟動7家果菜市場快篩 已完成上千人都是陰性 12:192021/06/25 生活 新北疫情嚴峻 署長肯定新北警表現強調顧同仁穩軍心 17:482021/06/25 社會 殘劑開放一般民眾開打 敏盛曝被問爆：還打到院長室 15:112021/06/25 生活 人行逆回購放量 仍穩字當頭 04:102021/06/25 全球財經 金門市場設站管制人流 民眾開車衝撞檢查站 16:422021/06/25 社會 染疫移工宿舍狹窄易成病毒溫床 監委立案調查 13:472021/06/25 政治 八銀行42家分行 縮短營業時間 04:102021/06/25 金融．稅務 聯亞最快下周解盲 股價衝衝衝 04:102021/06/25 焦點要聞 7／3起疫苗擴大接種 花蓮殘劑疫苗預約每天限7人 17:422021/06/25 生活 災防告警系統升級 中華電信宣布6／28~6／30間進行測試 11:142021/06/25 科技 防群聚染疫 高市農業局推「揀好蔬果箱」 20公里免運費送到家 10:012021/06/25 生活 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 瘋狂吸水狠甩德基！曾文水庫最新蓄水量曝光 南部穩了 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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