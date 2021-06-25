京站宣布持續加強防疫，每周三再提早1小時打烊進行自主清消。（京站提供）

為了配合全國三級警戒持續至7月12日，京站也不敢鬆懈，再度宣布將加強防疫，每逢周三再提早1小時打烊，以進行自主大清消的防疫措施，包括6月30日、7月7日於台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，營業時間將再調整提早至晚上7點半打烊，日後也將持續觀察中央流行疫情指揮中心公告，視最新疫情做最快速的滾動式管理。