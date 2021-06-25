27歲香港女星何依婷2017年參賽港姐選拔，最後獲得亞軍出道，去年演出電視劇《機場特警》港女網紅「李至安」一角，也跨界成為主持人。常在IG曬美照的她，最近網上瘋傳她疑似失手貼出沒穿內衣的激突照片，對此，她回應自己很保守小心，應該只是光影問題才讓網友看錯。

出道兩、三年的何依婷，最近首度在新劇《十月初五的月光》擔任主角，她長相甜美，身材性感，參選港姐時曾提供三圍數字，分別是32B、22、34，她在IG擁有超過17萬粉絲，今年初還傳出她照片被色情網站盜用，被不肖人士取了花名叫做「小仙女BABY」，更幫她「灌水」三圍，改成34D、24、34，令何依婷哭笑不得，表示會請公司幫忙處理。

何依婷曬美照遭懷疑激突。（圖／翻攝自reginahyt IG）

本月中何依婷接受《東網》專訪，對於首度演出女主角她覺得是星路幸運，「我不覺得特別受到厚待，每個人都有長處，反而覺得自己有點好運氣，得到很多監製賞識」，至於外傳她一出道就狠甩前男友，何依婷則澄清，其實新聞報導時，兩人早就分開一段時間，因為兩人交往了好幾年才不想刻意出聲傷害對方，並強調：「沒必要把感情傷疤亮給別人看」。

何依婷身高雖然僅有162公分，但比例好，上月底上節目《開心大綜藝》時，在IG貼出穿短褲露修長美腿照，引來網友喊讚。最近她又分享自己穿細肩帶背心、露出香肩的美照，但胸前的突點遭人質疑是否激突？懷疑何依婷拍照時沒穿內衣，對此，她回覆《香港01》解釋拍照那天太陽大，應該只是因為陰影才看似走光，再問她拍照當下有無穿著內衣？何依婷喊冤說：「當然有，我相當保守」。