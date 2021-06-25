金融類股指數本周收盤站回1500點，本周獲外資加碼第一名的開發金(2883)，下周將戰前波高點13.6元；而金控股獲利王富邦金(2881)本周日K連4紅，今天收盤已經站回月線。目前市場氣氛在聯準會官員相繼釋出鷹派和鴿派言論後，風險情緒在樂觀和悲觀中拉鋸，本周金融股周線在連2黑後終於翻紅。

開發金本周4個交易日獲外資買超逾17萬張，開發金今年前5月EPS為0.92元，排名金控第5名，已經超車趕過兆豐金(2886)和玉山金(2884)等。開發金旗下凱基銀日前宣布推出「凱基銀行X遠傳搶付」大額貸款，12個月固定低利0.01%，全程線上申辦免開辦費，50萬最高貸款金額一年利息僅50元。

富邦金本周再重申重視日盛員工權益立場，將積極參與日盛金控及轄下子公司之工會團體協約協商及員工權益相關議題，並敦請日盛金控及轄下子公司與本公司共同商議，以期共同維護勞資和諧，保障員工權益，共創多贏。富邦金前5月EPS達3.36元；為連續3個月拿下金控業「單月獲利」「累計前5月獲利」及「每股盈餘（EPS）」三冠王。

而第一金則表示，證交所公布「109年度第七屆公司治理評鑑」結果，第一金控從905家受評上市公司中脫穎而出，六度榮獲「上市組排名前5％」及二度獲「金融保險類」上市櫃公司排名前10％（前四名），於四大評鑑構面82項指標均取得佳績。累計第一金前5月EPS為0.68元。