「元大電動車N」(020022)連結標的為「特選台灣電動車代表報酬指數」，指數完成半年度成分股重新定審，新增友達(2409)、研華(2395)、微星(2377)、貿聯-KY(3665)、致伸(4915)、三陽工業(2206)及中華(2204)等7檔股票，剔除東陽(1319)、TPK-KY(3673)、台半(5425)、同致(3552)及胡連(6279)，原指數成分股由18檔調整為20檔。

元大電動車N成分股聚焦在台灣電動車上、中、下游供應鏈的股票，掛牌後受到投資人的喜愛，一上市熱賣，不到二個月內，發行商就再次追加增額發行40萬張。

全球車市正在加速電動化、智能化、網聯化、共享化進程，其中電動化是基礎，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾，及Tesla、Apple Car、福斯等大企業的積極開發介入，帶動全球電動車一波願景，讓台灣電動車供應鏈未來的快速成長值得期待。

元大電動車N去年12月8日上市後，因電動車產業話題不斷，最大漲幅曾達37.4％，雖曾受到疫情及大盤下跌影響，行情震盪，然現因歐美大國逐漸解封，消費者信心回籠，電動車產業再度吸引全球投資目光，「元大電動車N」買氣也跟著回升。「元大電動車N」6月25日收盤價為5.8元，現在購入一張僅需新台幣5千多元。