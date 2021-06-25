三名熟知內情人士告知路透，瑞士信貸管理高層正面臨壓力，要求這家醜聞纏身的銀行全面改革，可能包括與競爭對手瑞銀合併。

瑞銀高層也擔憂，這家不堪一擊的銀行可能會遭到投資人分拆要求，或者不斷縮水的股價，將成為外國敵意收購的對象。

瑞士信貸新任董事長Antonio Horta-Osorio在四月底宣布進行策略評估，並告知投資人，將花時間對未來作出艱難的決定。

瑞信自三月初與Greensill的問題爆發以來，瑞信的股價已經跌四分之一。

一位熟悉瑞信的人士表示，瑞信需要立即的合併交易。人們越來越擔心，如果維權投資人站穩腳步，他們就會開始行動。

兩位知情人士指出，瑞信一些高層已經就分拆瑞士本土業務，以便讓其他的業務能進行合併、削減投資銀行業務或出售資產管理業務等，展開了辯論。部分高層認為，出售美國投資銀行部門也是一種選擇。

知情人士指出，有關任何管理層的重組討論都是初步的，目前正在全面展開討論，但尚未做出任何決定。

瑞士監管單位FINMA在今年四月表示，已在Archegos事件之後對瑞信啟動執法程序，調查其風險管理的缺陷。據了解知情人士的說法，FINMA對於他們眼中的瑞信隨心所欲的文化感到相當憤怒。

但是任何來自美國的收購都不會在瑞士受到歡迎。10多年前，美國迫使瑞士銀行放棄嚴格的保密規定，這已損害了瑞士銀行業與美國官方之間的關係。