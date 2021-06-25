台南市衛生局公告恩主公醫院足跡快篩專案。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南連10天＋0，由於中央宣布今起疫苗殘劑開放18歲以上成人預約候補接種，台南市長黃偉哲今天下午在防疫記者會表示，「坦白說，已經造成亂象」，他說，今天就有外縣市人打電話問「若台北補不到可以來台南打嗎？」他直言，殘劑施打會造成特權，台南做到沒有殘劑，打到好打到滿。

黃偉哲說，殘劑施打一定會造成特權，這部分其實很難遏止，到時候，候補名單可能會很奇怪，恐怕會有高官、有特權，因此，下午將召開疫苗施打會議，要求盡量不要有殘劑的情形，因此，在列冊時，就會多找一些人來打，萬一列冊名單上有人沒到，就想辦法找人或把各衛生所剩餘的集合一起。

衛生局長許以霖說，這波AZ疫苗因為在某些縣市出現施打狀況不佳，所以出現殘劑的問題，但台南這波AZ疫苗施打率已達100％，所以沒這個問題，後續莫德納開始施打，預計65歲以上都能打得到，屆時也不會有殘劑問題。

台南雖然連10天零確診，但鑒於新北市三峽恩主公醫院近期群聚事件，台南市也加開恩主公醫院足跡快篩專案，若民眾最近2周內去過恩主公醫院，就醫時請主動告知醫護人員，台南市民可至衛生局網站預約27日上午8時30分至12時於南區松柏育樂中心快篩服務，同時呼籲醫療院所看診，先行確認病患健保卡內記載就醫紀錄，最近2周是否到過新北市恩主公醫院就醫。

另外，因應台北市環南市場多人確診，衛生局也陸續安排往返的48位禽畜貨運司機快篩及接種疫苗，加強市場防疫保護力。