員林公所貼心架設市場的line群組，放上各式攤商介紹與電話，其中青堯果菜行老闆陳緯諭腦筋動得快，推出整合型蔬菜箱搶客，引發話題。(吳建輝攝)

陳緯諭為了搶客還設置加購區，結合市場攤商，民眾可以加購蛤仔、魚蝦、肉等等，還主動詢問客人要不要順便帶購。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情嚴峻，各地市場受到人流管制、相關防疫措施等生意大受影響，彰化員林第一市場就有菜攤推出蔬菜箱，提供跨鄉鎮運送，更結合市場內其他肉攤、熟食等同步載送，吸引民眾搶單。

彰化員林第一市場、華成市場因為確診者足跡不斷爆出，生意大受影響，地方政府鼓勵民眾一次買足，不宜再市場停留，員林公所貼心架設市場的line群組，放上各式攤商介紹與電話，其中青堯果菜行老闆陳緯諭腦筋動得快，推出整合型蔬菜箱搶客，引發話題。

老闆陳緯諭表示，整體業績影響8成以上，除了一般零售的民眾外，長期配合出貨的餐廳、團膳都沒開，因此直接衝擊到他們，所有客源都大幅減少，但還是有員工、家庭要養，因此開拓蔬菜箱市場，通通免運，選擇多還送蔥。

陳緯諭說，運送範圍除了員林本地之外，滿額就免運跨鄉鎮，目前已經運送全彰14個鄉鎮，上月推出至今每天都有將近20箱的訂貨量，但最近因為各地也紛紛推出蔬菜箱，因此訂貨量銳減4成左右，因此拓展到台中搶客，同樣提供免運宅配。

陳緯諭為了搶客還設置加購區，結合市場攤商，民眾可以加購蛤仔、魚蝦、肉等等，還主動詢問客人要不要順便代購，他說大家都辛苦在撐，互相幫忙也減少民眾外出採購暴露在危險之中，也希望疫情早日退散，讓大家回歸正常生活。