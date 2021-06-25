行政院長蘇貞昌宣布，疫情較高風險的雙北市將特別納入保母、計程車駕駛、外送員、貨運司機、收銀人員等類別，相關部會協助造冊，7月1日配送疫苗以利施打。新北市議員葉元之今（25日）痛批，外送員的定義何在？是否有包含各餐廳自聘的外送員，行政院想端大菜，菜單出爐前，都不和在前線做菜的地方政府溝通。

葉元之今（25日）在臉書中表示，行政院宣布第七類人員，如雙北外送員、保母、國道客運司機、貨運司機等，造冊後於7月1日配送疫苗施打。由於細節未說明清楚，民眾的疑問很多，到處打電話問不到答案，所以也接到許多詢問，「我符合資格嗎？」、「要怎麼配合造冊？」

第七類施打對象是由中央負責造冊，中央部會會直接發文給地方相關單位，例如教育部給教育局，或與企業聯繫造冊。教育局已從全國教保資訊網中撈資料，園方教職員工名單都在上面，教職員工包含園長、教師、教保員、職員、廚工、司機等人員，園方不用再另外提供名單。

此外，交通部負責特許貨運業、物流業，造册由公路總局負責，會請企業工會提供名册。例如美食外送員部分，會請ubereat及foodpanda提供名單。

葉元之說，外送員的定義何在？是單指熊貓跟ubereat外送員，還是擴大到一般餐廳自聘的外送員？他認為應該包括餐廳的自聘外送員，一來因為性質相同，而且可以照顧現在生意受影響的餐廳。

還有國道客運司機可打疫苗，雙北公車司機卻不行。現在新北市交通局，只能預先將雙北公車司機名單造冊，提供給交通部，等交通部宣布施打時機，造冊施打雖然立意良好，但這樣的作法根本掛一漏萬，許多性質相同的人沒在名單中。

葉元之痛批，行政院想端大菜，菜單出爐前，都不和在前線做菜的地方政府溝通，討論這道菜的特色在哪，要加多少鹽跟多少糖。資訊那麼混亂，台灣明明就有世界稱霸的健保系統，政府大可以善加利用這些系統，依據疫苗分配原則，將需接種的個人與醫事機構配對，如此一來民眾不會搞混，也能減少人事成本。

此外，有民眾質疑，之前中央叫大家下載健保快易通，說之後注射疫苗方便，結果下載後，發現這系統至今沒在運作，葉元之說，怎麼不用這個app自行查詢有無資格注射或通知，一點都不便民，IT大臣呢？