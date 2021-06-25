柯市府駐衛警確診事件簿。（北市府提供）

本土疫情燒進柯市府？北市議員今日爆料負責市長安全的11樓駐衛警確診，引發外界熱議。台北市長柯文哲指出，該名同仁曾在5月29日施打疫苗，19日赴醫院照顧父親，20日才確診，因病毒有潛伏期，推測不是被他爸感染，恐有共同感染源。

柯文哲說，該名確診駐衛警，18日曾進市府上班，19日休假赴醫院照顧住院父親，20日接獲父親確診消息，篩檢後發現自己也確診，衛生局知情後立即進行疫調，共匡列13人，含10名同事、3位家人，篩檢結果皆為陰性，正在隔離中。

「他與爸爸恐有共同感染源。」柯指出，該名同仁5月29日施打疫苗，按理來說滿2周、6月12日就產生抗體，但他19日去醫院照顧爸爸、20日確診，從圖上來看被爸爸感染的機率很低，因為病毒潛伏期也要2到7天，因此推測同仁和爸爸有共同感染源，這就要靠疫調去做。

柯也重申，打疫苗只是感染率比較低，特別是現在只有打一劑，要打兩劑才有完整保護，打完也不見得不會感染，只是打完重症、死亡機率低而已，不保證絕對不會染疫，未來市府也會盡量替民眾打疫苗，先擁有部分保護力，未來若有疫苗，會在規定時間打完第二輪。