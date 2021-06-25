秘魯返國祖孫在屏東居家隔離時確診，經基因定序為Delta變異株，由於傳染力強的特性，讓屏東縣政府絲毫不敢大意，第一時間啟動枋山社區篩檢站，且對楓港及善餘2村村民全面篩檢，盼能即時阻斷傳播鏈。

屏東縣長潘孟安語重心長地說，此刻完全沒有鬆懈的本錢，由於Delta變異株已經入侵，昆陽實驗室也加速釐清，在枋山社區群聚傳染鏈的基因比對，因此屏縣府將採取更嚴格措施，除了精準疫調、擴大匡列外，也全面採檢，已經啟動楓港、善餘2村，全村篩檢，務必阻斷傳播鏈，讓傳染降到最低。