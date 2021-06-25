在美國8月21日又將迎來一場世紀拳擊賽，地點將選在拉斯維加斯，登場角色是曾和梅威瑟(Floyd Mayweather Jr)較量過的42歲菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)，他即將在闊別兩年時間再於拳擊場復出，而他面對的對手是31歲的WBC/IBF雙冠王小史彭斯(Errol Spence Jr.)。

Age is just a number 🥊⚡️



(via @MannyPacquiao) pic.twitter.com/MUWqMUw1uQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 24 2021

雖然兩人差距有11歲之多，也被外界紛紛看衰，大部份公司開出的賠率全都一面倒，估計帕奎奧僅有2成勝率，但久未上場的帕奎奧仍相當有自信，尤其他的教練團成員則給出了不同的觀點，他們說：「帕奎奧比對手更加強壯、速度也更快，這場比賽他將KO對手，雖然對方也是出色選手，但帕奎奧水平高出他太多！」

另外在5月底時帕奎奧團隊也多次向外界強調，不要看他已經42歲，速度可是快到驚人，他的體能教練福瓊(Justin Fortune)說：「小史彭斯真的很強勢，但帕奎奧屬於另個層面的野獸，我不認為對方有他如此強壯、也不比他迅速，就算他42歲仍快到驚人。」

帕奎奥拳擊推廣公司主席吉本森(Sean Gibbons)也曾表示：「很多人認為他是世界上最優秀次中量級拳手，但帕奎奧不迴避真正的戰鬥。」吉本森還不忘嘲諷梅威瑟說：「帕奎奧不會跟梅威瑟一樣去打網紅出糗，他想繼續寫下傳奇，一直跟最強拳手對決，現在也不改初衷。」

而據說這次帕奎奧要面對的小史彭斯曾經出過車禍，差點命喪街頭，但他復出後還強勢擊敗了前拳王丹尼賈西亞(Danny Garcia)，這說明小史彭斯狀態依舊，似乎沒有受到車禍的任何影響，面對這樣強大的對手，帕奎奧真能像團隊所說的如願獲勝嗎？