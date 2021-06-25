國泰世華銀行今天舉行《2021下半年全球投資展望線上論壇》，針對今年下半年全球經濟走勢，國泰世華首席經濟學家，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯(Howard Marks)都看好2021年下半年市場景氣，低利率預估將持續到2022年。林啟超認為，股市還有創新高可能，但應注意拉高風險意識，若遇到閃崩時還是站在「買方」思考。

霍華．馬克斯個人傾向盡量平穩、偏重降低風險，同時尋找更好的市場面、比較便宜且具市場利基的標的。投資人關心的市場泡沫，霍華．馬克斯不認為會立即發生，主要現在還處於經濟相對低點，經濟才剛開始復甦，只要一直有利多消息進來，市場就不會大幅衰退，橡樹資本目前也持續投資。

林啟超表示，投機氣氛濃厚且乖離高位，下半年在Taper節奏(縮減購債規模)、強權博「疫」及景氣增速逐漸換檔下，短線操作難度升高。過去一年多，股市反映2021年獲利大幅回彈，隨著經濟正常化，reflation trade邊際效益將愈形遞減。

下半年解封順利，股市雖然仍有再創高峰的機會，但投資人風險意識也要隨之升高，中長期全球企業盈餘還在成長，市場資金充沛，保險及退休基金被迫投資壓力大，因此，短期資產表現可能接棒演出，類股輪動將會更快也更為明顯，閃崩時還是站在「買方」。

利率方面，他認為利率將維持低檔，美國聯準會會把利率壓低直到2022年，甚或2023年之前都不會升息。利率透過美國聯準會和財政部所為，可支撐多頭市場。

林啟超指出，若金融情勢穩定，美國最快可能在2022年進行縮表，2023年下半年開始升息；中間若出現股市較大回檔，Fed將被迫延緩縮表，惟需留意縮表影響。同時隨景氣持續擴張，目前過低的實質利率，回升可期，長率仍有上彈空間。

匯市部分，林啟超表示，過去一年美元走貶，主要在景氣衰退後一年，美國降息幅度都高於他國家，但美國貨幣供給速度增加越來越慢，代表匯市情勢正在改變，美元將出現築底緩升。