25日官方資料，新加坡5月工業生產大幅成長30%，不僅連7個月增加，同時創下10年來最大增幅，也較市場普遍預估值24.1%為佳。至於4月經調整後的數字，僅成長2.3%。
不諱言，新加坡5月工業生產漲幅如此高，2020年因受疫情影響比較基期較低是其中一個原因。不包括波動較大的生醫製造產業，也增29%。同時，經季節性調整後的月增率為7.2%。若不計入生醫製造，則月增9.8%。
幾乎所有產業都成長，其中，精密工業年增率暴增58.6%，與 2020年同期相比，在2021年前五個月增加22.7%。因全球晶片需求暢旺，使得相關製造機器更是飆升73.4%。電子製造業增23.2%，5G市場驅使下，半導體部門也上升25.5%。
生醫製造5月增35.6%，拜醫療器材出口增加所賜。另外，一般製造業生產也增27.8%。不過，由於國際需求不佳，食品、飲料與煙草產品出口卻減少。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。