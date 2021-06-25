25日官方資料，新加坡5月工業生產大幅成長30%，不僅連7個月增加，同時創下10年來最大增幅，也較市場普遍預估值24.1%為佳。至於4月經調整後的數字，僅成長2.3%。

不諱言，新加坡5月工業生產漲幅如此高，2020年因受疫情影響比較基期較低是其中一個原因。不包括波動較大的生醫製造產業，也增29%。同時，經季節性調整後的月增率為7.2%。若不計入生醫製造，則月增9.8%。

幾乎所有產業都成長，其中，精密工業年增率暴增58.6%，與 2020年同期相比，在2021年前五個月增加22.7%。因全球晶片需求暢旺，使得相關製造機器更是飆升73.4%。電子製造業增23.2%，5G市場驅使下，半導體部門也上升25.5%。

生醫製造5月增35.6%，拜醫療器材出口增加所賜。另外，一般製造業生產也增27.8%。不過，由於國際需求不佳，食品、飲料與煙草產品出口卻減少。