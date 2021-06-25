前台大公衛學院院長詹長權在臉書發表《精準防疫的高雄模式》，詹長權指出，這波COVID-19疫情從北台灣爆發後，往南往東散播開來，台灣各地無一倖免，顯見這一波全國性的新冠肺炎社區傳染的防疫主角是地方政府，除先前的「彰化模式」外，同樣採取精準防疫控制疫情的「高雄模式」也值得各界關注。

詹長權表示，「高雄模式」建立在公共衛生科學對於傳染病流行傳播原理原則的基礎上，精準防疫則是以「早期發現潛在個案迅速篩檢，根據風險擴大匡列接觸者進行隔離檢疫篩檢，運用核酸和抗體檢測來發現確診個案和傳播時程，靠著公衛疫調人員傳統疫調的即時追蹤確診著足跡同時運用數位資訊科技為輔助來建構確診者完整的接觸史」的方式循環運用，從指標個案一層一層往外延伸來圈住傳播鏈上仍然有傳染力的所有新個案。

這一項創新的主動偵測、多層包圍的防疫方式，讓高雄市在雙北爆發社區傳播開始就能掌握有雙北旅遊住史回流人員、社區有呼吸道症狀的病人，進而快速發掘新冠肺炎個案、採取有效防疫措施，來壓制新冠肺炎在高雄市社區傳播的風險

詹長權指出，「高雄模式」是以具備公共衛生和醫學專業背景的陳其邁市長為核心、衛生局為幕僚、市政府各局處動員支援的一個精準防疫的例子。陳其邁去年在行政院副院長任內實際執行國家防疫計畫的實戰經驗，讓他可以駕輕就熟的領導高雄市政府齊心一致採取「全政府防疫措施」(a whole-of-government approach) 的防疫。

陳其邁曾在防疫會議後記者會表示，在整個傳染病的防治裡，不僅在相關的防疫工作要落實外，更重要的還是能夠早一點找到感染源，或者是能夠盡量的在現有的台灣整個流行狀況裡面來做疫情的調查。高雄市在旗山群聚的個案中發現，感染源是來自於淡水，找到感染源就不用擔心說火苗在哪裡亂竄。詹長權認為，這段話即可做為「高雄模式」的註解。

詹長權強調，仁武家庭群聚指標個案和恩主公醫院群聚事件的可能連結提醒我們跨區疫調的必要性，這是避免單一縣市疫調的盲點，並藉由發現跨縣市傳播路徑、找出社區中潛在游走個案、阻斷社區傳播鏈的重要防疫機制。

「高雄模式精準防疫」顯示在社區傳播時期全方位、跨縣市的疫調、匡列、隔離真的很重要，而更大的空間和更長的時間的接觸者匡列、更精準和更數位的疫疫情調查、更多次數和更多種類的篩檢（核酸、抗原、抗體）是「進階版的彰化模式」。

詹長權也表示，這兩個縣市的精準防疫是提供我們控制住這一波英國變異株引起社區感染可行有用的防疫模式，也是我們疫佈署防範印度變異株來襲台灣後可以參考的精準防疫模式。