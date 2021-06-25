中央流行疫情指揮中心於5月中旬宣佈疫情三級警戒以來，已有多項國家考試延後舉行。考選部表示，現階段三級警戒將持續至7月12日，但因疫情已有減緩趨勢，對訂於7月下旬舉行三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃。

考選部強調，整體考試期程安排及具體強化防疫作為，將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意後，儘快正式對外發布讓各界了解，並逐一通知應考人週知。

考選部表示，三項醫事人員考試每年平均錄取超過一萬人，是國家防疫和人民維生的必要人力。值此防疫期間，第一線醫護人員皆已負荷過重，適時增加新血實有其急迫性，各醫療體系亦均期待這一批生力軍能夠及早投入，以強化國家防疫與常態醫療的人力資源。

考選部強調，為使三項醫事人員考試能夠如期舉行，並符合三級警戒下的防疫需求，考選部除規劃調整延長其中二項考試的日程，以減少每日及各試區人流外，並強化了12項國家考試防疫作為，提升各項管制措施的強度，盼能兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全及降低國家防疫負擔，儘速提供有急迫需求的醫療防疫人力。

有關考試日程及調整延長情形如下：

（一）「110年第二次專技醫師第二階段考試」依原定7月22日至23日上午舉行。

（二）原定7月24日至26日在臺北、臺中、臺南、高雄考區舉行之110年第二次專技醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，向前延長半天改為7月23日下午至26日舉行，其中7月23日下午將安排舉行醫師第一階段考試。

（三）原定7月31日至8月2日在臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東考區舉行之110年第二次專技中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、110年專技心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，延長1天改為7月31日至8月3日舉行，護理師考試單獨於7月31日考試，其他類科改於8月1日至2日舉行，8月3日單獨舉行牙體技術師實地測驗。

至於強化各項防疫作為部分包括統一提供中午用餐隔板、每試區學校配置護理人員，防疫或感控醫師由每次考試一位，改為每縣市考區配置一位；考試工作人員「需長時間集中工作」或「密集接觸較多人群」者，依指揮中心公告屬第七類優先施打疫苗。

此外，應考人、陪考人員及考試工作人員均須填寫繳交「健康關懷表」；增加備用試場監場人員安全防護；增加不得外出名單勾稽比對範圍；增加陪考限制強度；規劃隔離備用試場獨立動線分區分流；考前一天禁止應考人進入試區學校查看考場；加強試區環境清潔消毒、試場通風；每日最後一節考試結束後，應考人須分梯次儘速離開考場等；鼓勵應考人分流進入考場及自備中午餐點。

考試院表示，將持續與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試區學校協調因應，進行滾動式檢討，並即時於考選部全球資訊網發布最新消息。