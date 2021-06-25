柯文哲最新說明

台北市長柯文哲之前接受廣播節目談到，指揮中心6月11日宣布開放長者施打疫苗，但隔天就是端午連假的開始，批指揮中心太晚告知，「假設再發生一次就要慢兩天打」，此話引發外界不同解讀。對此，柯文哲今(25日)表示，坦白講內心難過成分大於無奈成分，仔細聽過程都沒有問題，可是什麼叫抹黑、認知作戰、斷章取義？這就是一個例子，「天啊這怎麼操作，所以台灣怎麼變成這樣子，太令人難過」。

針對柯文哲在廣播節目上的說法，北市府發言人陳智菡曾解釋，當時柯的回應是「也許明天下來，我就慢2天開始這樣」。柯今則在防疫記者會上說，當時意思是說中央早點講，太突然下來，整個花博要設置3天，會慢2天打。

被問及廣播專訪中的言論被外界產生不同解讀，柯文哲說，「昨天我接受廣播專訪，其實後來我看媒體報導，或是晚上call in節目操作，坦白講內心難過大於無奈，仔細聽過程都沒有問題，目前台北市一天打四萬劑疫苗以內，靠目前醫院、診所、健康服務中心可以應付，但一天打超過四萬劑，就要開啟大型場所，第一選項就是花博」。

柯文哲說，當時意思是中央撥多少下來要早點講、早點準備，因為大型注射場所要三天set up， 從頭聽到尾都沒有問題，可是什麼叫抹黑、認知作戰、斷章取義？這就是一個例子，把你塑造很壞心、跟中央鬥，還要拿台北市民利益當籌碼，甚至還拿去問衛福部長陳時中，「天啊這怎麼操作，所以台灣怎麼變成這樣子，太令人難過，算了，我也知道他們不會改」。

柯文哲最後更感嘆，「我看一看，好多人因為我才有飯吃、工作做，不然在媒體造謠、做哽圖怎麼辦，只能這樣安慰自己」。