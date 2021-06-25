中央流行疫情指揮中心今日下午宣布，開放疫苗殘劑開放使用，宣布不過半天時間，台北市已有診所發文哀嚎，透露已有超過600人前來登記，因此緊急在臉書發文喊卡，並說殘劑不是天天都有，診所已經盡力了。

指揮中心副指揮官陳宗彥上午在全國防疫會議會後記者會宣布，即起開放新冠肺炎疫苗「殘劑」預約，供非優先族群候補施打，僅限每天的最後一瓶。消息一出引發全民暴動，許多民眾緊急打給相關合約診所或醫院，讓醫療院所電話接不完。

北市晴光診所下午2時也緊急在臉書宣布，指登記程序要緊急喊卡，因為候補名單已經來到5、600百人，但殘劑沒有很多，也不是天天都有，因此本院已截止登記殘劑，並說醫療人員已經盡力，文末還附上6個哭臉表示抱歉，讓不少網友留言「辛苦了，感謝你們」。

位在台北市士林區的橙光耳鼻喉科也緊急發出公告指出，預約已有680人，不再接受預約；各家診所都紛紛以Google表單的方式開放民眾預約，內湖區的連安診所也在臉書上發布，因預約人數已超過500名，超過目前診所可負擔殘劑狀況，第一階段殘劑候補全面暫停，待名單消化後，會再開放第二階段預約。

連安診所指出，由於今早政策開放，連安來電暴增，目前候補預約已超量，同仁無法再一一接電話幫大家預約，現場及電話都已暫停登記作業，若有仍有候補意願，請大家至以下網站完成預約，我們會依序通知候補。