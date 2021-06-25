2021年泰晤士報高等教育專刊（Times Higher Education THE）公布「世界最佳年輕大學」排名，國內共計17所大學上榜，國立暨南國際大學今年首度入榜，且為6000人以下唯一進榜的中部國立大學。

最年輕大學排名，針對全球建校未滿50年的大學進行評比，今年共有68個國家報名，475所大學角逐排名。2019年台灣有12所大學入榜，2020年增加4所學校上榜；今年，連同國立暨南國際大學，台灣共有17所大學入榜。

泰晤士THE排名主要以大學的論文引用、產學收入、國際化知名度、研究聲望及教學聲望等5項指標進行評比。台灣入榜的17所大學中，暨大在國際化知名度排名第7、產學收入排名第8、教學聲望排名第11、研究聲望排名第13，顯示暨大在國際化、產學收入、教學與研究上的積極努力獲得國際認可。

暨南大學校長武東星表示，近3年，暨大每年都有近100件的產學合作研究計畫案，日前大專生參與科技部計畫也比去年成長超過2倍。且各學院均有大學社會責任計畫（USR），並頻頻獲得各種獎項認可。包括連續兩年獲得USR大學社會責任楷模獎，以及2020TCSA台灣企業永續獎─大學USR永續方案獎的金獎與銀獎肯定。

暨大EMBA境外總裁班理事長楊尹維表示，雖然疫情肆虐，但近來暨南大學的表現突飛猛進，雖然不能回母校參加畢業典禮，但為了展現校友對於暨南大學的向心力，特別號召過去7年境外總裁班的校友捐款近100萬元，也期待暨大展現年輕大學的活力與衝勁，朝向國內頂尖大學邁進。