藝人夏如芝日前發文透露懷胎兩周流產的消息，不斷向來不及見面的二寶自責「媽媽對不起你」，讓眾人看了相當不捨，如今心情已經逐漸好轉的她，除了感謝所有人的陪伴之外，也透露老公私下一面，直呼：「他真的是最棒的老公，最棒的爸爸了」。

夏如芝月初時懷有身孕，更開心告訴女兒「要當姊姊囉！」，未料兩個禮拜後竟流產，讓她心情大受打擊，不過經過調適後，昨（24日）曬出一家三口的照片，先是感謝來自各界的鼓勵和祝福，給予一家人很大的力量，更感謝很多有同樣經歷的勇敢媽咪們，分享了自身經驗和故事，除了更了解身體的奧妙，也懂得愛護自己的身體，不忘強調自己的心情好很多了。

夏如芝感謝老公這段時間的相伴。（圖／夏如芝 Cherry Hsia臉書）

夏如芝表示這段時間最感謝的還是老公的陪伴，強調老公雖然看起來很正面，一直給予她很多力量，但也爆料非常期待二寶到來的他，私下為此哭了好幾次，忍不住大讚：「他真的是最棒的老公，最棒的爸爸了」，也希望所有人能給予「可愛的爸爸」一些鼓勵。

對此，網友紛紛留言安慰：「二寶很快就會來了，媽咪要先把身體養好，會快快回來的喔」、「我也經歷過這種痛，還好我的二寶還是來找我，現在快10個月了，你也可以的，加油」、「二寶很快就會回到你們的身邊，要先顧好自己的身體」、「你們還年輕，養好身子，調整心理，順其自然慢慢都會好起來」。