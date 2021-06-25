抗疫大家一起來，中市立委何欣純（右3）號召各界善心，助4醫院強化醫療設備，其中本堂澄清醫院25日獲贈移動式正壓式檢疫亭（站）一座。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

抗疫大家一起來，中市立委何欣純號召各界善心，助4醫院強化醫療設備，其中國軍台中總醫院25日獲贈移動式正壓式檢疫亭（站）一座。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎疫情未有停歇跡象，各醫療院所，醫療支援也漸不足，中市立法委員何欣純尋求在地企業及民間社團支持，分別為國軍台中總醫院等4醫院購置移動式正壓式檢疫亭及呼吸器，25日舉行捐贈活動，獲贈的醫療院所感謝立委及各界善心；何欣純強調，感謝第一線醫護人員，我們全力相挺，你們絕不孤單。

何欣純指出，工研院研發的移動式正壓式檢疫亭（站），安全、內裝恆溫空調，可以提高採檢效率，得知目前尚缺100多座後，第一時間尋求在地企業及民間社團支持，目前已為國軍台中總醫院、大里澄清醫院、本堂澄清醫院各購置一座正壓式檢疫亭（站），而大里仁愛醫院則是獲友秀實業，贈送一組840微電腦智慧型呼吸器，將可妥善管理患者呼吸工作，保障患者和醫護人員安全。

受贈單位指出，感謝各單位或個人的善心，尤其部份防疫相關的硬體設施，一時之間採購不易，非常感謝立委及許多善心的在地企業或團體協助。大里仁愛醫院長郭振華指出，本院獲贈的840微電腦智慧型呼吸器，用在重症病人插管呼吸使用，可隨著病人的呼吸狀況改變，電腦會自動微調，對嚴重肺部患者之治療，幫助相當大。

捐贈單位表示，透過立委何欣純這邊得知醫院的需求，秉著有錢出錢、有力出力的精神，要為台灣的抗疫出份力，希望幫助台灣盡快挺過疫情，大家回歸正常生活。何欣純表示，據了解東區、霧峰都曾經有家族的群聚確診者，這台呼吸器能幫助重症者的呼吸治療上，剛好是用在刀口上，希望台灣的疫情能穩定，確診者早日康復。

何欣純強調，這幾天疫情雖有減緩，但大家依舊不能鬆懈，只要疫情一日未停歇，她和所有企業、民間都會齊心為防疫盡一份心力，也希望讓第一線的醫護人員知道，「你們（醫護人員）有大家相挺，永遠不會孤單。」