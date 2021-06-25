台船(2208)為陽明(2609)打造2800 TEU級全貨櫃輪「存明輪」今天完成命名，這是陽明的第9艘新船，將於7月1日正式投入陽明亞洲區間JTS航線。

「存明輪」船長209.75公尺、船寬32.8公尺、型深16.8公尺、滿載吃水11.2公尺，載重噸達37435噸。甲板上可裝載8層13排貨櫃，貨艙內為6層11排，共可裝載2940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座。甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量。且符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，以提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

陽明持續與台灣海洋大學進行產學合作，今年更推出學士後多元專長培力課程專班，提供已具備學士學位學生學習海運產業專門知識與技術，協助培育國內海事專業人才，拓展多元就業之路。

2800 TEU級全貨櫃輪陸續交付將有助於提升陽明海運亞洲區間航線競爭實力，JTS航線靠港順序為：名古屋、東京、千葉、橫濱、基隆、高雄、香港、蛇口、巴生港、新加坡、馬尼拉南港、高雄、香港、蛇口、廈門、名古屋。