台灣期貨市場再添生力軍，期交所將在110年6月28日上市「小型電子期貨」新商品，提供交易人小額資金參與電子股機會；同日實施「個股期貨動態價格穩定措施」，屆時台灣期貨市場交易量逾99%商品均已適用動態價格穩定措施，市場價格穩定功能趨於完備。

期交所表示，近年來台股頻創新高，以證交所電子類股價指數(以下稱電子類指數)為標的之電子期貨，契約價值及保證金隨電子類指數逐步墊高而增加，參與門檻升高。為降低交易門檻，期交所推出與電子期貨相同標的之小型電子期貨，其契約規模及保證金僅為電子期貨的八分之一，日、夜盤均可交易，上市當日並同步適用動態價格穩定措施。

電子類指數成分股包括台積電、聯發科、鴻海、台達電及大立光等台灣頂尖科技公司，向來受到投資大眾青睞。小型電子期貨契約乘數為每點新台幣500元，依6月15日收盤指數834.08點計算，契約規模約41.7萬元，其餘規格設計同電子期貨；另每8口同月份小型電子期貨未平倉部位得沖銷同月份電子期貨反向部位1口。小型電子期貨有利交易人執行分批進場、加減碼策略，更為精準地執行配對及策略交易，使交易策略及投資組合更為多元，分散風險，可望提供更多交易、避險及大小型商品套利機會。

此外，期交所107年起分階段實施動態價格穩定措施，已陸續適用於股價指數期貨、台指選擇權、匯率期貨及ETF期貨等，下周一適用商品將再納入個股期貨。個股期貨動態價格穩定措施運作方式與股價指數期貨相同，於逐筆撮合時段，針對每一新進委託逐一檢核，買進委託之可能成交價格高於即時價格區間上限，則予以退單；同樣地賣出委託之可能成交價格低於即時價格區間下限，則予以退單。

個股期貨退單點數為最近月契約開盤參考價乘以退單百分比，現貨開盤後退單百分比原則上為3.5%，另考量期貨市場係於上午8時45分開盤，較證券(現貨)市場為早，而現貨開盤前，因為沒有成交價格，市場資訊較不充足，故個股期貨退單百分比放寬為2倍(即7%)。

此外，要特別提醒交易人，期交所考量標的個股遇減資、新設合併等事件時，將有一段時間停止買賣，且恢復交易當日波動通常較大，以及個股遇重大利多或利空時，常需要數日反應。因此，個股期貨標的遇到以下兩種情事時，當日期貨開盤後、股市開盤前(上午8時45分~上午9時)，期交所得暫停該檔個股期貨動態價格穩定措施：一、標的個股經暫停交易後，直到恢復交易當日之股市開盤前；二、標的個股前一日收盤價達漲停或跌停。另為降低系統性風險，當天期貨開盤前如果達到期交所訂定的盤前量化暫停指標，亦會暫停所有個股期貨動態價格穩定措施，直到股市開盤後恢復。