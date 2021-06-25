受到隔夜美股全面收漲激勵，25日日股在景氣循環股與科技族群帶領下，日經指數收29,066.18點，漲190.95點或0.66%。東證指數收1,962.65點，漲15.55點或0.8%。

周線上漲0.35%的日經，再度重回兩萬九關卡，不過日本景氣復甦前景遭外界質疑，市場已開始對日股居高思危。

IwaiCosmo證券認為，日股受到美股影響大漲，而日本市場面對即將可能反轉的美股，操作應會謹慎。目前，新染疫者數量又再增加，日本經濟成長堪慮，加上東奧7月將復賽下，新冠疫情可能會惡化。

景氣循環類股上漲，包括原油、煤炭以及鋼鐵業。同時，科技股也上揚，東京威力科創漲0.7%，愛德萬測試漲1.5%，發那科也漲1.66%。

Panasonic漲4.93%，因2020財年完全脫手11年前投資美國電動車大廠特斯拉股票，因而獲利豐厚。

東芝一度大漲1.4%後，最後收跌0.62%。25日股東大會中，現任社長遭到股東投票撤換因而狼狽下台。

馬自達漲8.7%，在日經指數中漲幅最大，其次是神戶製鋼漲4.8%。

同時，表現最差的為製藥商衛采，下跌3.96%，其次是航運業者商船三井與網路業者CyberAgent，分別跌1.34%與1.29%。