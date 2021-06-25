美國聯準會（Fed）周四公布年度壓力測試成績單，稱美國大型銀行可望輕鬆挺過嚴重的經濟衰退，這對一度陷入困境的美國銀行業而言是一個重大的里程碑。

聯準會在發表測試結果時表示，在假設的經濟衰退期間，納入2021年測試的所有23家金融機構的資本水位都「遠高於」最低要求。

聯準會在周四盤後公布結果，銀行股指數應聲大漲。

該美國央行表示，該假設情境包括「嚴重的全球衰退」打擊商業地產市場和企業債持有人，以及美國失業率達到10.8%高峰、股市下挫55%，而儘管銀行業因此蒙受4,740億美元虧損，但其緩衝損失的資本仍比最低要求高出1倍之多。

在國會和聯準會提供協助下，美國銀行業在新冠危機期間表現極佳，他們為預期可能發生的壞帳損失儲備資金，但後來這些損失大多都沒有真的發生。

儘管如此，在疫情期間美國銀行業仍不得不接受額外的壓力測試，他們以發放股息和買回自家股票退還現金給股東的能力也遭到央行限制。但正如聯準會此前所說的，現在這些限制將被取消。

在通過最新的測試後，美國銀行業將重新獲得自上一次危機以來失去的一些自主權，其股息發放和買回庫藏股計畫將備受期待。自從在2008年的金融危機中扮演關鍵角色後，美國銀行業被迫接受壓力測試，且在提高股利和股票回購時都必須先向主管機關申請許可。

現在，在所謂的「壓力資本緩衝」（stress capital buffer ）框架下，銀行將在股利發放和股票回購方面獲得一些彈性。這項新機制本應於去年上路，但因為這場大流行病而延宕。

投銀Jefferies分析師Ken Usdin表示，只要銀行每一季表現都超過壓力資本緩衝和他們的其他所有要求，就技術上而言，銀行在股票回購和股利方面可以做任何它選擇要做的事。

雖然眾分析師此前預期美國銀行業可能從7月起開始將股票回購和股利發放規模提高數百億美元，但知情人士透露，聯準會已指示銀行業要等到周一下午才能披露他們的計畫，屆時將出現一波新聞稿發布潮。