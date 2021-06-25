為協助應屆畢業生及求職者排除疫情限制，台中市勞工局推出「視訊徵才2.0」服務，自7月2日起至7月15日止提供5場次線上徵才活動，網羅製造業、服務業及光電業等15間企業，釋出1001個職缺，最高月薪上看6萬元，助求職者成功就業。

「免出門在家就可以面試」，勞工局長張大春表示，市長盧秀燕重視就業議題，市府去年超前布署辦理「視訊徵才活動列車」，網羅80家企業加入視訊就業台中隊行列，更全國首辦「視訊就業博覽會」，創下近7成的高媒合率。

今年度在三級警戒下同樣兼顧防疫與就業，6月初透過符合防疫規範的代收履歷方式辦理暑期工讀系列徵才，6月底更創新升級推出全國首創「視訊徵才2.0」服務，透過全視訊方式排除疫情限制，搭建求職者與企業面試橋梁。

「視訊徵才2.0」服務網羅製造業、服務業及光電業，包括力山工業、明昌國際及今國光學等15家廠商，預計辦理5場次，釋出逾千個工作機會，其中卜大實業開出起薪5萬5千元研發儲備主管職缺，積水塑膠管材工程師職缺則上看5萬6千元，最高薪的力山工業鋁合金焊接人員更是高達6萬元。

台中市就業服務處指出，市府積極持續邀請求才企業廣開職缺，預計7月下旬加碼2場次以上視訊徵才活動，更規劃於8月初辦理「高薪視訊就業博覽會」，將釋出逾430個起薪均4萬元以上的優質職缺，鼓勵求職者踴躍參與。

台中市就業服務處說「視訊徵才2.0」服務只要透過「線上報名」、「下載軟體」、「登錄面試」簡單3步驟。步驟一「線上報名」：上傳或將報名表及個人履歷寄至指定信箱；步驟二「下載軟體」：下載面試軟體並測試網路及視訊設備；步驟三「登錄面試」：於排定時間登錄會議代碼即可開始面試。