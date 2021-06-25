中央流行疫情指揮中心25日宣布開放殘劑施打，湧入大批民眾向診所預約，台北市長柯文哲說，預約打完、中央種類打完，再來就是授權醫師處理，但要登記，北市副市長蔡炳坤表示，民眾家裡旁邊如有診所，可以向診所表達想預約，有殘劑的話就會通知，這樣比較能立即找的到人打殘劑。

台北市長柯文哲說，預約打完、中央種類打完，再來就是授權醫師處理，但要登記。（北市府提供／游念育台北傳真）

柯文哲指出，原則上還是授權各診所處理，殘劑最後一瓶才叫殘劑，不能每瓶都殘劑，反正每個施打的人都要上傳，事後都看的到，醫學倫理比法律重要，相信每個醫師，按照原則做就可以。

蔡炳坤說，市長宣布的跟今天中央所公布的是一致的，中央只是把做法做明確的說明，並非每瓶都有殘劑，是有預約者沒有來，最後一瓶會有殘劑，醫院或診所臨時找不到人，才可以預約。

蔡炳坤說明，民眾家裡旁邊的診所，可以去預約，如果是符合公費的接種對象，但還沒輪到，或甚至非1至7類對象，可向診所表達想預約，當診所最後一劑剩下1、2位，就可以立即通知。