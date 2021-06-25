高雄徐姓女子長期不堪住家隔壁自助洗車場24小時傳來高壓水槍、風槍操作噪音，與洗車場負責人王姓男子多次溝通、甚至報警都無效，提告求償精神撫慰金10萬元。高雄簡易庭認定洗車場深夜營業擾民，判王男應賠3萬元，可上訴。

判決指出，王姓男子在三民區開設一家自助機車洗車場，吸引不少熱愛機車、改裝族車主聚集，洗車順便交換改車心得，Google map評論上可見不少車友是口耳相傳、特地到此消費，人氣不低。但因為位於一棟大樓住宅旁又24小時營業，愛車民眾不分日夜到場清洗，假日更是全天候滿客，操作高壓水槍、風槍的噪音造成鄰居困擾。

徐女就住在洗車場隔壁大樓，長期不堪噪音困擾，晚上不但失眠無法入睡，精神也嚴重受損，多次打給王男溝通協調，甚至報警處理都無效。徐女痛批王男不願改善，持續放任客人自行操作器材，且未有員工在場管理，才導致噪音擾鄰，求償10萬元精神撫慰金。

開庭時，王男沒有出庭替自己答辯也未提出書狀作任何聲明或陳述。徐女提出報案通話紀錄以及Google map車友留下的評論及照片，佐證該洗車場24小時都有車友出入。

法官認為，王男的洗車場於一般人需安靜環境為夜間休息或就寢的時間仍繼續營業，製造噪音滋擾徐女，超出一般人社會生活所能容忍的範圍，侵害徐女居家安寧，最後判王男應賠償徐女3萬元，全案仍可上訴。