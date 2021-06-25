新北市今日新增6例新冠疫苗死亡通報個案，累計45例；新北市衛生局表示，今日最年輕死亡個案為淡水55歲男子，身患腎臟疾病、中風，接種後皆正常作息，第9天後死亡；其餘5例死亡通報均為80歲以上長者。

首例為貢寮區83歲男性，6/19下午接種，身患有高血壓，6/23出現脖子痠痛，6/23早上死亡。

案2為新店區85歲男性，6/18接種，身患多重慢性病，6/19-21正常作息，6/22出現低血壓緊急送醫院救治，6/23上午死亡。

瑞芳區88歲女性，6/15接種，身患多重慢性病，6/21出現呼吸喘及發燒，緊急送至醫院，6/23傍晚死亡。

新莊區84歲男性，6/17上午在護理之家接種，身患中風，6/18-6/22正常作息，6/23下午出現嘔吐及血壓低，緊急送至醫院不治死亡。

淡水區55歲男性，6/15接種，身患有腎臟疾病，身患中風，6/16至6/23正常作息，6/24上午死亡。

最後一例為新店區85歲男性，6/17接種，身患有多重慢性病，6/18-6/22反覆發燒，6/23早上死亡。

新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計共45例，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。