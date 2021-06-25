有些人很重感情，受到他人一次的幫助，會用一輩子來報答恩情。星座運勢網站「星座上上簽」分享，天蠍座、獅子座、水瓶座的人非常重情重義，如果有人對他好，或曾經幫助過他，他會永遠記在心裡，而且會用一輩子的時間報答對方，他們絕對不會背叛曾經有恩於自己的人，是值得深交的朋友。

▍1.天蠍座

天蠍座看似冷淡，其實他們非常感性，他們的防備心很重，會花很多時間觀察一個人，不過一旦被他認定為朋友，他就永遠不會背叛對方。天蠍座面對信任的人會真心相待，他們渴望對方也能回報真實的感情，如果有人能夠在他最危急、最需要幫助的時候伸出援手，他將會把這份恩情深深地記在心中，用一輩子的時間來報答。

▍2.獅子座

獅子座性格熱情直爽、好惡分明，無論是報恩或報仇都會盡全力，如果有人對他好，他會永遠記得這件事。獅子座很單純，不會隱藏自己真實想法，非常直來直往，只要曾經幫過他，然後不曾害他、讓他失望，他就會把對方的好記在心裡，然後盡力回報，甚至用一生的時間他也願意，是值得深交的朋友。

▍3.水瓶座

水瓶座與別人的互動模式很簡單，別人對他如何，他就會用同樣的方式回報，如果確定對方是真心為自己著想，願意對自己好，他們就會用自己的方法回報對方，他們的想法很簡單，認為人生就是互相，如果受到別人的幫助，就應該找機會加倍回報。水瓶座識人能力很強，是真心還是虛假一眼就能看穿，因此跟他們相處時不要耍心機、玩手段，誠心相待必定能獲得加倍回報。