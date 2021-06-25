凌陽(2401)小金雞凌陽創新(5236)受惠今年筆電市場需求持續暢旺，今年第一季營業收入5.65億元、每股盈餘為2.8元，儘管半導體產能緊張，凌陽創新受惠於母公司凌陽與部分晶圓代工廠關係緊密，故相對其他IC設計廠具有利基，今年下半年旺季效應可期，凌陽創新預計7月底可望上櫃掛牌。

凌陽創新主要產品為網路攝影機影像信號處理控制晶片(ISP)及電腦週邊裝置用微控處理器(MCU)晶片，產品主要應用於筆電嵌入式網路攝影機及外接式攝影機，憑藉長期於影像處理領域累積之技術及經驗，並提供軟硬體結合及客製化調整服務，成為國際筆記型電腦領導品牌及周邊裝置大廠之合格供應商。

凌陽創新主攻影像訊號處理IC設計，專注中高階市場領域，開發可支援高解析度HD、FHD、500萬素及800萬畫素等產品，及可搭配Windows Hello人臉辨識ISP，並具備TNR降噪之特殊演算法技術，得以提高技術門檻，創造競爭優勢。在家工作與遠距學習之新生活型態興起，終端消費者追求影像品質及使用體驗下，凌陽創新高規格產品顯著挹注營收成長。

凌陽創新近年來業績快速成長，109年全年營收達18.24億元，較108年的9.46億元成長92.8%，創歷史新高紀錄，每股盈餘亦從108年度的2.64元躍升至109年度的9.09元；今年第一季營業收入5.65億元、每股盈餘為2.8元，未來營運成長動能持續樂觀。

凌陽創新除持續朝高規格晶片開發外，積極切入未來具成長性之辦公及教育用高拍儀、醫療用內視鏡及車用後拉攝影機等非筆電產品應用領域，並逐步延伸至人工智慧、物聯網及醫療用裝置領域，擴展新應用領域商機。

凌陽持股凌陽創新約69%，凌陽創新預計7月1日舉行股票上櫃前業績發表會，屆時將對營運展望、產品布局做出更明確說明。