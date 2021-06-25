美國聯準會隔夜反向附買回操作（Overnight Reverse Repurchase，ON RRP）規模已連續7個交易日突破5000億美元水準，過剩的流動性帶給前端利率莫大壓力。元大投信研究團隊解釋，一般而言，ON RRP規模大增通常僅於季度末市場不穩定時點出現，但從5月下旬起，ON RRP規模便陡峭攀升，而其部分資金來自貨幣市場基金。

流動性過剩的原因除了美國聯準會每月以1200億美元購買資產外，美國財政部減少TGA帳戶（即財政部一般帳戶）、對州和地方政府的刺激政策撥款也加劇了現金過剩狀況。另外，銀行準備餘額增加，銀行出於監管需求拒絕存款，資金移往貨幣市場基金的狀況增加，觀察美國貨幣市場規模已爬升至4.6兆美元，而美國財政部減少國庫券發行，使貨幣市場基金在券源供給不足下，不得不投入隔夜反向附買回操作，儘管其利率幾近於0。

因此，市場多數調研機構認為美國聯準會將在此次會議上技術性調整超額準備金利率（IOER）及隔夜反向附買回操作利率，以減緩貨幣市場利率持續向下，甚至是常態為負利率衝擊。

雖然美國聯準會於6月份聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議將隔夜反向附買回操作利率上調5個基點至0.05%（1個基點為0.01個百分點），超額準備金利率（IOER）上調5個基點至0.15%，有助貨幣市場基金淪於負利率為常態的風險，但因美元資金氾濫，短端利率仍處0附近，觀察境內已核備的境外美元貨幣市場基金，多檔仍為負報酬。

過去貨幣型基金收益雖不高，但相對穩定，且具有流動性高、申贖方便等優勢，因此市場向來將其視為資金停泊港，但近期收益率不僅跌破0，且短期內恐持續低迷，而根據歷史經驗，在縮表期間投資等級債表現往往優於公債等投資標的，元大投信研究團隊建議，持有美元貨幣型基金的投資人，可評估自身投資風險屬性後，考慮轉換標的至短天期美國公債的金融商品，如元大美債1-3 ETF（00719B）。