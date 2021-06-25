日本先前送124萬劑AZ疫苗來台，感動國人，如今將再送100萬劑AZ疫苗，名嘴趙少康說他若是蔡英文總統都不好意思。台北市長柯文哲25日則表示，他是正面看待，因台灣在日本當年311大地震，是全世界捐款最多，危急時就互相幫忙，當然也要肯定駐日代表謝長廷在日本很努力。

柯文哲說，謝長廷在日本很努力，台日長期是友善關係，他對日本要說「謝謝」，因當年日本311大地震，台灣是全世界捐款最多，危急時互相幫忙，他正面看待。

副市長蔡炳坤說，北市24日開放75歲以上外籍人士打疫苗，他有遇到幾位日本人，都說很感謝台灣在311對日本的幫助，種什麼因、得什麼果，當台灣有需要時，也會得到別人幫助。

針對慈濟與花蓮、南投縣府想買國劑疫苗，卻被中央刁難拒絕，蔡炳坤說，中央是說難和台積電、鴻海併案處理，但並無拒絕，慈濟的宗教力量在世界各地賑災，有目共睹，相信政府應會給予執行，也熱烈期待慈濟的慈善，讓台灣人都感受到。