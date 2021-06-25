今天（25日）上午10點，中國大陸首個1500公尺深水自營大氣田「深海一號」正式投產通氣。標誌大陸深海勘探開發從300公尺向1500公尺的邁進取得重大進展。

「深海一號」大氣田距離海南省三亞市約150公里，所在海域水深約1220公尺到1560公尺，氣田東西橫向跨度達到50公里。在2011年曾被外國石油巨頭認定沒有勘探價值而放棄。

中國海油首席科學家謝玉洪表示，以往海外著名公司，他們是用傳統的大西洋被動邊緣的理論，不適用於我們。我們繼承傳統的油氣勘探技術理論，加強基礎地質研究，建立了深水區油氣成藏模式，完善了深水油氣勘探技術。在瓊東南盆地中央峽谷水道找到了陵水17-2大型勘探潛力的構造群，到目前為止，已經發現探明儲量超過千億方。

「深海一號」可以在海上一次性工作30年。在海上航行的普通船舶通常2至3年就要進行一次塢修檢驗，而「深海一號」能源站的設計標準是「30年不回塢」。

中國海油研究總院總工程師李中表示，隨著以「深海一號」能源站為代表的深水油氣裝備交付，中國半潛平台船體總裝快速搭載和精度控制技術達到世界先進水平，海底管線鋪設等多項深水施工技術突破1500公尺難關。