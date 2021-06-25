亞東醫院巡迴篩檢隊深入新北市社區，在中和區南山放生寺設立社區快篩站，設站7天共服務了1229人次。（亞東醫院提供）

亞東醫院巡迴篩檢隊深入新北市社區，在中和區南山放生寺設立社區快篩站，設站7天共服務了1229人次。（亞東醫院提供）

亞東醫院巡迴篩檢隊深入新北市社區，在中和區南山放生寺設立社區快篩站，設站7天共服務了1229人次，寺方熱情接待與協助，深深溫暖了亞東醫護的心，帶隊的亞東醫院社區發展中心王嘉康主任直呼「真的是最有人情味的一站！」

為落實阻斷社區傳播鏈，亞東醫院巡迴篩檢隊以快閃機動型式巡迴社區，除泰山與樹林站外，位於中和區南山放生寺的社區快篩站7天總共服務了1229人次，於23日結束，隨即整裝前往新北市鶯歌與八里設站，繼續為廣大社區民眾服務。

南山放生寺貼心提供運動飲料讓醫護團隊補充電解質，並提供齋飯與水果，讓醫護團隊抗疫無後顧之憂，雖然寺廟清修不能裝設冷氣，寺方仍自行DIY設置冷氣，讓醫護團隊得以在涼爽的環境稍作休息與補足體力。

23日撤站時，亞東醫護與住持演觀法師一起在佛堂向佛陀行禮，感謝佛陀的慈悲庇佑，快篩站完滿完成任務，也感謝有緣結識演觀法師，法師眾善奉行的力量，撫慰大家自疫情以來奔波疲憊的精神。

亞東醫院表示，位於中和區南勢角的南山放生寺五月下旬聽聞新北市政府設立社區快篩站的需求後，評估寺前庭丹墀寬廣，四周又有高牆與鄰居相隔離，便主動聯繫中和區公所說明配合意願，寺方暖舉讓公所人員內心滿是喜悅與感動。

南山放生寺住持演觀法師也在臉書上提到，當得知區公所即將在寺內設立快篩站後，為了盡點心意，他和幾名居士便自告奮勇承擔要提供給醫護團隊的午餐準備作業，並貼心地為醫護團隊準備水果等補給品，完全不求回報。王嘉康感謝南山放生寺法師入世解救眾生；邱冠明副院長也以「感人義舉、撫慰人心；這才是社會基層正向的力量」感言致謝南山放生寺。