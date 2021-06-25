國民黨台北市議員羅智強日前公開表示，「台灣曾為亞洲四小龍，卻淪為疫苗乞丐」，這一番話引來綠營大動作反擊。對於台灣疫苗施打現況，他今天再度表示，民進黨要人民相信政府相信黨，結果卻是，台灣人民沒有疫苗選擇權，國人只想「我要疫苗不要等死」，相較鄰國越南政府的作為，蔡英文總統聽到了嗎？

台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強今25日在臉書表示，去年同樣是防疫資優生，今年也在差不多時間爆發本土疫情，越南政府近期的表現，實在讓民進黨政府顏面無光。

據媒體報導，越南七月開始每週將有一百萬劑AZ疫苗到貨，外購1.5億劑疫苗年底前預計可覆蓋70％的人口，「即使越南也有發展國產疫苗，越南政府也沒有一昧護航，草草讓國產Nanogen疫苗做完二期就通過EUA」。

羅智強續指，因越南衛生部的官員堅持：「即使完成兩期…但樣本數還是太少」、「不能充分證明有保護力…EUA不宜核發」。且Nanogen公司事後也強調「國人的安全是公司的首要任務，公司欣然接受政府決定」。

羅智強感慨，民進黨妄稱民主進步自由，表現卻不如並非採西式民主的越南，真是把台灣民主的臉丟光，越南總書記沒有施壓衛生部，沒有因國產疫苗二期數據漂亮草率通過，，更沒有在EUA審查前更換表態反對通過的審查委員。這些越南總書記不做的事情，蔡英文政府都做光光。

他強調，在台灣，民進黨要人民相信政府相信黨，結果卻是讓「台灣人民沒有疫苗選擇權」，還可能被迫接受沒有經過完整三期試驗、也可能拿不到國際驗證、保護力沒有經過有公信力科學驗證的國產疫苗。「我要疫苗不要等死」，越南政府聽到的人民的心聲，蔡英文聽到了嗎？