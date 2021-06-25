台視、MTV嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》持續掀起熱潮，除了持續穩坐MyVideo節目類冠軍外，更引爆各大網路論壇與社群討論度，電視收視率、網路觀看人數也不斷飆漲，EP2「100秒搶進賽」（下）YouTube首播當下就吸引近3萬人在線觀看，創下15小時內榮登發燒影片排行榜第1名，至今連續3天發燒第1名，吸引60.7萬人，另EP1目前仍在發燒榜上，共98萬次收看，總成績已超過500萬次觀看，在YT上是難能可貴的好成績。

面對網友的各種聲音，製作單位與評審們都是第一時間展現誠意，親自釋疑並檢討改進，但仍不免有少數網友揚言抵制節目，讓導師熊仔忍不住親上火線在臉書回覆：「《大嘻哈時代》的播出是近期台灣嘻哈圈最感動的一件事，嘻哈板有不少充滿建設性的指教，與導演、節目組的互動感受出他們真心的在努力尊重這個文化，朝更好的方向修正，如果你要抵制慢走不送，你愛的不是嘻哈，你愛的是當個線上嘻哈咖。」

節目前兩集因選手表演被打馬消音，製作單位聽到網友的反應後，從第3集後會在法規許可的範圍下進行調整，要讓觀眾收看電視時能有更完整的觀賞感。本周六(26日)新一集將推出新賽制，評審將晉級的57位選手大致分為技術型、風格型、唱將型等，各種不同類型的選手平均放入11組小隊中，進行饒舌接力，輪流演唱，每組演唱完畢會由4位導師共同討論，選出表現較差的選手進入淘汰待定區，所以同組選手們既是隊友也是敵人。

將選手們分組的過程中發生不少有趣插曲，導師們把「前任情侶」BR和7LING分在同一組，被J.Sheon虧說：「同學們要和平相處喔！」還有警察、更生人、壞蛋臉等選手組成的「無間道組」，此組合一出來當場讓大家哄堂大笑，自嘲「評審們是不是故意把壞蛋跟警察擺在一起」。以鄉愁為主題的「北漂組」，想傳達不論是與家鄉的距離，還是跟家人們心疏遠的距離，都希望可藉由他們的故事與歌曲帶給大家力量，突出表現被剃刀蔣評為「一首音樂性很強的好歌，這首歌可以上架。」另還有「戰勝心魔組」，期盼透過歌曲找回自信與饒舌的意義，並跟自己嗆聲「沒有超越自己就一點也不酷！」

而表現失常的選手們先暫入淘汰區，有些被淘汰的選手正向面對，認為大家可以因為音樂聚在一起創作表演，享受整個過程，比輸贏或晉不晉級更加彌足珍貴，即使被淘汰也沒有遺憾；也有部分淘汰選手直言嘻哈的本質本就不應該被拿來比賽，不管誰買單、誰不買單，都會繼續做自己想做的，選手們沒有任何包袱且發自內心的說出心裡話，常令人會心一笑，也讓大家看見嘻哈人不做作、不虛偽、不扭捏的「做自己」態度。