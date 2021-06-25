大S徐熙媛與汪小菲結婚10年，早前驚傳婚變，有指因大S不滿汪小菲在微博談論兩岸政治言論，單方面放話要離婚。只是小倆口還不知有無和好，陸媒日前又拍到汪小菲在離婚風波後，再次上酒吧的畫面，這次他身旁還有個美女相伴，讓不少網友為大S心疼。

大S與汪小菲長期分隔兩地，近日又爆出離婚風波，讓小倆口婚姻狀況受到外界極大關注。只是汪小菲在離婚風波後，又再次被陸媒直擊他精采的夜生活，影片中汪小菲與朋友聚餐後走出餐廳大門，一臉嚴肅感覺心情不太好，接著又轉往酒吧續攤，這次身邊還多了位長髮飄逸、身材火辣的美女相伴。

汪小菲與朋友吃完飯，看似心情不好地步出餐廳。(取自微博)

不少網友看完汪小菲與美女現身酒吧的影片，更是為他與大S的婚姻感到憂心，更有人為大S心疼直言「離婚不是沒有理由的」、「大S要氣瘋，遠離這種男人吧」、「大S選擇離婚是明智的」，但也有網友相信汪小菲清白，表示有美女又怎樣，不能有異性朋友嗎？

汪小菲轉身去了酒吧，身後還有一位長髮美女相伴。(取自微博)

大S與汪小菲結婚10年，日前驚傳婚變，不過大S母親與經紀人都表示大S說離婚是一時氣話，兩人只是在吵架，沒有要離婚。而大S婆婆張蘭本月24號在直播更突然拿出汪小菲的書，並翻到印有兒子媳婦甜蜜親吻照的那一頁，此舉也被認為是在暗示大S與汪小菲已和好。