就美國總統拜登發表涉港聲明，中國外交部發言人趙立堅25日主持例行記者會表示，有關表態毫無事實根據。中方堅定支持特區政府和警方依法履責；香港事務純屬中國內政，美方應停止打著任何幌子阻撓特區依法執法，為嫌犯包庇開脫，停止以任何方式插手香港事務，停止干涉中國內政。

趙立堅稱，美方領導人有關表態毫無事實依據，中方相關部門已經多次就有關問題做出回應，他再強調幾點：

第一，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有治外法權，任何機構都不是法外之地。香港警方嚴格依法對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是打擊犯罪，維護法制與社會秩序的正義之舉。「我們堅定支持特區政府和警方依法履責，堅定支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所做的努力。」

第二，《香港國安法》重點打擊嚴重危害國家安全的「一小撮反中亂港分子」，保護絕大多數香港居民依法享有的權利自由，包括新聞自由。《香港國安法》實施以來，香港社會重回安定，法治正義得到伸張，香港居民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到更好保障，這是不容否認的客觀事實。

僅以涉案單位是個別新聞機構、涉案者是個別新聞機構負責人，就認為這是打擊新聞自由，這不是裝糊塗，就是別有用心、顛倒黑白。

第三，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家組織和個人都無權說三道四。美方應尊重事實，停止打著任何幌子阻撓特區依法執法，為嫌犯包庇開脫，停止以任何方式插手香港事務，停止干涉中國內政。