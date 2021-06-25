已成立15年的數位媒體公司BuzzFeed周四宣布將透過與一家「特殊目的收購公司」（SPAC）合併，以借殼上市。

BuzzFeed計畫與890 Fifth Avenue Partners合併，目標是獲得15億美元估值。這項交易預計將在第四季完成。

BuzzFeed亦計畫以3億美元收購鎖定街頭服飾、音樂和文化的數位發行商Complex Networks。該公司表示，這項交易將包括2億美元現金和1億美元的BuzzFeed股票，而收購Complex Networks將立即使BuzzFeed的營收加速增長。

BuzzFeed聯合創始人兼執行長Jonah Peretti在接受媒體訪問時表示，與SPAC公司合併可以提升BuzzFeed收購其他數位媒體公司的地位。他表示，還有很多深具吸引力的機會，「我一直在與一些公司的創始人、管理團隊交涉，我認為加入BuzzFeed是非常令人興奮的事」。

BuzzFeed去年11月從威訊媒體公司（Verizon Media）收購新聞網站HuffPost ，但未披露收購金額。

BuzzFeed去年營收為3.21億美元，調整後EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈餘）為3100萬美元，電子商務為其主要的金雞母。根據投資人說明，該公司預估2022年營收為6.54億美元，調整後EBITDA為1.17億美元。

BuzzFeed選擇在那斯達克市場上市，其交易代碼為BZFD。該公司表示，在交易完成後，其管理團隊仍為原班人馬，Peretti將繼續擔任合併後公司的執行長，Felicia DellaFortuna仍將擔任財務長。