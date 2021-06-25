富蘭克林坦伯頓基金集團公佈最新退休調查，結果顯示實現「財富自由」更甚於單純的退休理財，成為財務規劃的首要目標；在財富管理方面，有超過六成認為需要多方專業諮詢服務才能全面掌握財務規劃，70%的受訪者也直言，最好有類似穿戴式裝置的服務可隨時追蹤財務狀況。

富蘭克林投顧表示，疫情影響生活態度，對投資理財的想法也有顯著的改變，但通往財富自由與財富獨立還是有指標可循，包括「不輕易放棄投資計畫」、「持續投資」、「分散資產配置」、「檢視風險承受度」及「諮詢專業顧問」。

不同於過去廣泛針對18歲以上成人所做的退休收入與預期調查，富蘭克林坦伯頓基金集團把受訪對象更聚焦於美國已有程度互異的退休存款準備之受雇勞工，調查結果更能反應受薪者對退休與理財的想法與態度。此次訪調是於去年10月16日~10月18日美國疫情趨緩期間，採訪美國受雇勞工共計1007位。五大通往財富自由與財富獨立指標如下：

一、別輕易放棄投資計畫：面對市場波動，先別急著喊停，靜下心釐清投資的目標、策略與預設時間，再決定下一步，避免追高殺低的憾事。

二、持續投資：疫情造成波動也帶來不少機會，與其情緒化決策，不如秉持長期投資，可望跳脫一時的市場干擾，有助於聚焦投資目標而非過程中的顛簸。

三、分散資產配置：風險來源及對各類資產的影響不同，多元資產配置並保持調整靈活度，可即時因應市場變化，例如後疫情時代市場格外震盪，一檔美國平衡型基金就有機會發揮跟漲抗跌的效益。

四、檢視風險承受度：三十歲的理財選擇，到了五、六十歲未必適用，時時檢視自我對風險的容忍度，適度調配股債等資產比重，讓資產配置不只與時俱進，也符合現況所需。

五、尋求專業諮詢服務：由專家組成的疫情指揮中心是安定民心的重要支柱，同樣處於市場波動，經驗豐富的基金理財專家是協助繼續理財以逐步實現目標的定心丸。